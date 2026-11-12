AIXTRON Aktie
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
|Lohnende AIXTRON SE-Investition?
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12.11.2026 10:03:23
TecDAX-Papier AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AIXTRON SE-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurde das AIXTRON SE-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das AIXTRON SE-Papier an diesem Tag bei 21,31 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 4,693 AIXTRON SE-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 11.11.2026 auf 34,29 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 160,91 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 60,91 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete AIXTRON SE eine Marktkapitalisierung von 3,58 Mrd. Euro. AIXTRON SE-Papiere wurden am 06.11.1997 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der AIXTRON SE-Aktie lag damals bei 3,03 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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