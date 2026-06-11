TecDAX-Papier AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AIXTRON SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in AIXTRON SE eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde die AIXTRON SE-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der AIXTRON SE-Aktie betrug an diesem Tag 14,04 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 712,504 AIXTRON SE-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 10.06.2026 auf 53,86 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 38 375,49 EUR wert. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 38 375,49 EUR entspricht einer Performance von +283,75 Prozent.

Am Markt war AIXTRON SE jüngst 6,74 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz des AIXTRON SE-Papiers fand am 06.11.1997 an der Börse XETRA statt. Die AIXTRON SE-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 3,03 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at