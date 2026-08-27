TecDAX-Papier AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AIXTRON SE von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurden AIXTRON SE-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 5,50 EUR wert. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die AIXTRON SE-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 181,818 AIXTRON SE-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 26.08.2026 6 685,45 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 36,77 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 568,55 Prozent angewachsen.

AIXTRON SE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,55 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der AIXTRON SE-Aktie fand am 06.11.1997 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines AIXTRON SE-Anteils lag damals bei 3,03 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at