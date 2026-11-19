Bei einem frühen AIXTRON SE-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde die AIXTRON SE-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das AIXTRON SE-Papier bei 4,71 EUR. Wer vor 10 Jahren 1 000 EUR in die AIXTRON SE-Aktie investiert hat, hat nun 212,540 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 775,77 EUR, da sich der Wert einer AIXTRON SE-Aktie am 18.11.2026 auf 31,88 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 577,58 Prozent zugenommen.

AIXTRON SE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,53 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der AIXTRON SE-Anteile an der Börse XETRA war der 06.11.1997. Das AIXTRON SE-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 3,03 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at