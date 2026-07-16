TecDAX-Papier AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AIXTRON SE von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit AIXTRON SE-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das AIXTRON SE-Papier 31,04 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 32,216 AIXTRON SE-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 361,47 EUR, da sich der Wert einer AIXTRON SE-Aktie am 15.07.2026 auf 42,26 EUR belief. Damit wäre die Investition 36,15 Prozent mehr wert.

AIXTRON SE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,37 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der AIXTRON SE-Anteile an der Börse XETRA war der 06.11.1997. Damals wurde der erste Kurs der AIXTRON SE-Aktie bei 3,03 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at