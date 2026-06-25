AIXTRON Aktie

AIXTRON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6

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Lukrative AIXTRON SE-Anlage? 25.06.2026 10:04:10

TecDAX-Papier AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AIXTRON SE von vor 5 Jahren eingefahren

TecDAX-Papier AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AIXTRON SE von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren AIXTRON SE-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden AIXTRON SE-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die AIXTRON SE-Aktie bei 22,52 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 44,405 AIXTRON SE-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 24.06.2026 2 368,56 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 53,34 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +136,86 Prozent.

Der Marktwert von AIXTRON SE betrug jüngst 6,78 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der AIXTRON SE-Papiere fand am 06.11.1997 an der Börse XETRA statt. Ein AIXTRON SE-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 3,03 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: AIXTRON SE

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