TecDAX-Papier AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AIXTRON SE von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in AIXTRON SE-Aktien verdienen können.

Die AIXTRON SE-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der AIXTRON SE-Anteile betrug an diesem Tag 11,94 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 EUR in die AIXTRON SE-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 837,872 Anteilen. Die gehaltenen AIXTRON SE-Papiere wären am 02.09.2026 29 912,02 EUR wert, da der Schlussstand 35,70 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +199,12 Prozent.

Insgesamt war AIXTRON SE zuletzt 4,28 Mrd. Euro wert. Die AIXTRON SE-Aktie ging am 06.11.1997 an die Börse XETRA. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer AIXTRON SE-Aktie auf 3,03 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at