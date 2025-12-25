TecDAX-Papier AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AIXTRON SE von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die AIXTRON SE-Aktie gebracht.

AIXTRON SE-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse XETRA feiertags-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen AIXTRON SE-Anteile letztlich bei 15,32 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das AIXTRON SE-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,527 AIXTRON SE-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 23.12.2025 auf 17,13 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 111,81 EUR wert. Mit einer Performance von +11,81 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Alle AIXTRON SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,93 Mrd. Euro. Am 06.11.1997 fand der erste Handelstag des AIXTRON SE-Papiers an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs des AIXTRON SE-Papiers bei 3,03 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at