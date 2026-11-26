AIXTRON Aktie
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
|Lohnender AIXTRON SE-Einstieg?
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26.11.2026 10:03:22
TecDAX-Papier AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AIXTRON SE von vor einem Jahr eingebracht
Am 26.11.2025 wurde die AIXTRON SE-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die AIXTRON SE-Aktie an diesem Tag 17,75 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die AIXTRON SE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 563,539 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.11.2026 14 375,88 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 25,51 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 43,76 Prozent angewachsen.
Der Marktwert von AIXTRON SE betrug jüngst 3,02 Mrd. Euro. Am 06.11.1997 fand der erste Handelstag der AIXTRON SE-Aktie an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann das AIXTRON SE-Papier bei 3,03 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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