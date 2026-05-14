AIXTRON Aktie
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
|Profitable AIXTRON SE-Anlage?
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14.05.2026 10:03:37
TecDAX-Papier AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AIXTRON SE von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem AIXTRON SE-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 13,60 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das AIXTRON SE-Papier investiert hätte, befänden sich nun 73,556 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 13.05.2026 3 792,57 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 51,56 EUR belief. Mit einer Performance von +279,26 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Marktwert von AIXTRON SE betrug jüngst 5,23 Mrd. Euro. AIXTRON SE-Papiere wurden am 06.11.1997 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Zum Börsendebüt des AIXTRON SE-Papiers wurde der Erstkurs mit 3,03 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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