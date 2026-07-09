AIXTRON Aktie

AIXTRON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6

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Frühes Investment 09.07.2026 10:03:25

TecDAX-Papier AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AIXTRON SE von vor einem Jahr eingefahren

TecDAX-Papier AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AIXTRON SE von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen AIXTRON SE-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurde die AIXTRON SE-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 15,99 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 100 EUR in die AIXTRON SE-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 6,254 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 267,35 EUR, da sich der Wert eines AIXTRON SE-Papiers am 08.07.2026 auf 42,75 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 167,35 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete AIXTRON SE eine Marktkapitalisierung von 5,37 Mrd. Euro. Am 06.11.1997 wurden AIXTRON SE-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die AIXTRON SE-Aktie bei 3,03 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: AIXTRON SE

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