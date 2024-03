TecDAX-Papier AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AIXTRON SE von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 28.02.2021 wurde das AIXTRON SE-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 18,85 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das AIXTRON SE-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 530,504 AIXTRON SE-Anteilen. Die gehaltenen AIXTRON SE-Anteile wären am 28.02.2024 16 748,01 EUR wert, da der Schlussstand 31,57 EUR betrug. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 16 748,01 EUR entspricht einer Performance von +67,48 Prozent.

AIXTRON SE war somit zuletzt am Markt 3,61 Mrd. Euro wert. Die AIXTRON SE-Aktie ging am 06.11.1997 an die Börse XETRA. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer AIXTRON SE-Aktie auf 3,03 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at