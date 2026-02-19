AIXTRON Aktie

AIXTRON SE-Performance im Blick 19.02.2026 10:03:24

TecDAX-Papier AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AIXTRON SE von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen AIXTRON SE-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem AIXTRON SE-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 13,97 EUR wert. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die AIXTRON SE-Aktie investiert, befänden sich nun 71,608 AIXTRON SE-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.02.2026 gerechnet (23,73 EUR), wäre das Investment nun 1 699,25 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 69,92 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von AIXTRON SE betrug jüngst 2,64 Mrd. Euro. Das AIXTRON SE-IPO fand am 06.11.1997 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs des AIXTRON SE-Papiers bei 3,03 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

06:30 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.02.26 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.02.26 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
30.01.26 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.01.26 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:22 Depot-Check: Wo Warren Buffett im vierten Quartal investiert ist
15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

ATX und DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich am Freitag höher. Die Börsen in Asien präsentierten sich mit schwacher Tendenz.
