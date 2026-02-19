AIXTRON Aktie
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
|AIXTRON SE-Performance im Blick
|
19.02.2026 10:03:24
TecDAX-Papier AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AIXTRON SE von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem AIXTRON SE-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 13,97 EUR wert. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die AIXTRON SE-Aktie investiert, befänden sich nun 71,608 AIXTRON SE-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.02.2026 gerechnet (23,73 EUR), wäre das Investment nun 1 699,25 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 69,92 Prozent angewachsen.
Der Marktwert von AIXTRON SE betrug jüngst 2,64 Mrd. Euro. Das AIXTRON SE-IPO fand am 06.11.1997 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs des AIXTRON SE-Papiers bei 3,03 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu AIXTRON SE
|
19.02.26
|EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
19.02.26
|XETRA-Handel TecDAX mit Abgaben (finanzen.at)
|
19.02.26
|
19.02.26
|TecDAX aktuell: TecDAX präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
|
18.02.26
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX mittags im Plus (finanzen.at)
|
16.02.26
|
16.02.26
|
16.02.26
Analysen zu AIXTRON SE
|06:30
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|23,39
|1,04%