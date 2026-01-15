AIXTRON Aktie
TecDAX-Papier AIXTRON SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in AIXTRON SE von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 15.01.2016 wurde die AIXTRON SE-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 3,22 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das AIXTRON SE-Papier investiert hätte, hätte er nun 3 105,590 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der AIXTRON SE-Aktie auf 18,94 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 58 819,88 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 488,20 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von AIXTRON SE belief sich zuletzt auf 2,26 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der AIXTRON SE-Papiere fand am 06.11.1997 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines AIXTRON SE-Papiers auf 3,03 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
