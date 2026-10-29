TecDAX-Papier AIXTRON SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in AIXTRON SE von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in AIXTRON SE-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades AIXTRON SE-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 12,77 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 78,309 AIXTRON SE-Anteilen. Die gehaltenen AIXTRON SE-Anteile wären am 28.10.2026 2 464,37 EUR wert, da der Schlussstand 31,47 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 146,44 Prozent vermehrt.

AIXTRON SE war somit zuletzt am Markt 3,55 Mrd. Euro wert. Die AIXTRON SE-Aktie wurde am 06.11.1997 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der AIXTRON SE-Aktie bei 3,03 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at