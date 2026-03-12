AIXTRON Aktie

AIXTRON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6

AIXTRON SE-Investition im Blick 12.03.2026 10:03:19

TecDAX-Papier AIXTRON SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AIXTRON SE-Investment von vor 10 Jahren verdient

TecDAX-Papier AIXTRON SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AIXTRON SE-Investment von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in AIXTRON SE eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurden AIXTRON SE-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die AIXTRON SE-Aktie letztlich bei 3,19 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die AIXTRON SE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 313,381 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des AIXTRON SE-Papiers auf 33,04 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 354,12 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 935,41 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von AIXTRON SE betrug jüngst 3,73 Mrd. Euro. Am 06.11.1997 wurden AIXTRON SE-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs des AIXTRON SE-Papiers lag beim Börsengang bei 3,03 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: AIXTRON SE

Analysen zu AIXTRON SE

12.03.26 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
11.03.26 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.03.26 AIXTRON Neutral UBS AG
02.03.26 AIXTRON Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.03.26 AIXTRON Buy Deutsche Bank AG
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
