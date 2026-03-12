AIXTRON Aktie
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
|AIXTRON SE-Investition im Blick
|
12.03.2026 10:03:19
TecDAX-Papier AIXTRON SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AIXTRON SE-Investment von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurden AIXTRON SE-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die AIXTRON SE-Aktie letztlich bei 3,19 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die AIXTRON SE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 313,381 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des AIXTRON SE-Papiers auf 33,04 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 354,12 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 935,41 Prozent angewachsen.
Der Marktwert von AIXTRON SE betrug jüngst 3,73 Mrd. Euro. Am 06.11.1997 wurden AIXTRON SE-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs des AIXTRON SE-Papiers lag beim Börsengang bei 3,03 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu AIXTRON SE
|12.03.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.03.26
|AIXTRON Neutral
|UBS AG
|02.03.26
|AIXTRON Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.03.26
|AIXTRON Buy
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|32,01
|0,25%
