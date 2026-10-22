AIXTRON Aktie

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WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6

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Profitable AIXTRON SE-Anlage? 22.10.2026 10:03:22

TecDAX-Papier AIXTRON SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AIXTRON SE von vor 10 Jahren verdient

TecDAX-Papier AIXTRON SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AIXTRON SE von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen AIXTRON SE-Einstiegs gewesen.

Das AIXTRON SE-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die AIXTRON SE-Aktie 5,80 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 17,241 AIXTRON SE-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 552,76 EUR, da sich der Wert eines AIXTRON SE-Papiers am 21.10.2026 auf 32,06 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 452,76 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von AIXTRON SE belief sich zuletzt auf 3,54 Mrd. Euro. Der AIXTRON SE-Börsengang fand am 06.11.1997 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des AIXTRON SE-Papiers lag damals bei 3,03 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: AIXTRON SE

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16.10.26 AIXTRON Hold Deutsche Bank AG
16.10.26 AIXTRON Buy Warburg Research
15.10.26 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.26 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
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AIXTRON SE 28,38 -1,97% AIXTRON SE

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