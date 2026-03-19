AIXTRON Aktie

AIXTRON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6

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Rentables AIXTRON SE-Investment? 19.03.2026 10:04:12

TecDAX-Papier AIXTRON SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AIXTRON SE von vor einem Jahr verdient

TecDAX-Papier AIXTRON SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AIXTRON SE von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in AIXTRON SE-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit AIXTRON SE-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die AIXTRON SE-Aktie bei 12,20 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 819,672 AIXTRON SE-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 18.03.2026 auf 34,34 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 28 147,54 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 181,48 Prozent angewachsen.

AIXTRON SE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,87 Mrd. Euro gelistet. Der erste Handelstag der AIXTRON SE-Anteile an der Börse XETRA war der 06.11.1997. Der erste festgestellte Kurs der AIXTRON SE-Aktie lag damals bei 3,03 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: AIXTRON SE

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