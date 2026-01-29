TecDAX-Papier AIXTRON SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine AIXTRON SE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in AIXTRON SE-Aktien verlieren können.

Am 29.01.2023 wurde die AIXTRON SE-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der AIXTRON SE-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 28,13 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die AIXTRON SE-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 35,549 AIXTRON SE-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 699,25 EUR, da sich der Wert eines AIXTRON SE-Anteils am 28.01.2026 auf 19,67 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 30,07 Prozent verringert.

Der Börsenwert von AIXTRON SE belief sich jüngst auf 2,37 Mrd. Euro. Am 06.11.1997 wurden AIXTRON SE-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Das AIXTRON SE-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 3,03 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at