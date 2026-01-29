AIXTRON Aktie
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
|Langfristige Anlage
|
29.01.2026 10:03:56
TecDAX-Papier AIXTRON SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine AIXTRON SE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Am 29.01.2023 wurde die AIXTRON SE-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der AIXTRON SE-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 28,13 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die AIXTRON SE-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 35,549 AIXTRON SE-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 699,25 EUR, da sich der Wert eines AIXTRON SE-Anteils am 28.01.2026 auf 19,67 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 30,07 Prozent verringert.
Der Börsenwert von AIXTRON SE belief sich jüngst auf 2,37 Mrd. Euro. Am 06.11.1997 wurden AIXTRON SE-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Das AIXTRON SE-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 3,03 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AIXTRON SE
|
15:58
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
15:58
|Handel in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen am Freitagnachmittag zu (finanzen.at)
|
10:00
|EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
29.01.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX am Mittag (finanzen.at)
|
28.01.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX liegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
28.01.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX sackt zum Handelsende ab (finanzen.at)
|
28.01.26
|Schwacher Handel: MDAX gibt am Nachmittag nach (finanzen.at)
|
28.01.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX nachmittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)