ATOSS Software Aktie
WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400
|ATOSS Software-Anlage
|
09.02.2026 10:04:28
TecDAX-Papier ATOSS Software-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ATOSS Software von vor 10 Jahren eingefahren
Am 09.02.2016 wurde das ATOSS Software-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 13,48 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das ATOSS Software-Papier investiert hätte, hätte er nun 7,417 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 06.02.2026 642,31 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 86,60 EUR belief. Mit einer Performance von +542,31 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der ATOSS Software-Wert an der Börse wurde auf 1,38 Mrd. Euro beziffert. Die Erstnotiz des ATOSS Software-Anteils fand am 21.03.2000 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs eines ATOSS Software-Anteils bei 31,50 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu ATOSS Software AG
|05.02.26
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ATOSS Software Buy
|Warburg Research
|02.02.26
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.01.26
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|ATOSS Software AG
|89,10
|3,36%