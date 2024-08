TecDAX-Papier ATOSS Software-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ATOSS Software von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in ATOSS Software eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades ATOSS Software-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 90,50 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 110,497 ATOSS Software-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.08.2024 14 895,03 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 134,80 EUR belief. Aus 10 000 EUR wurden somit 14 895,03 EUR, was einer positiven Performance von 48,95 Prozent entspricht.

ATOSS Software erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,14 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der ATOSS Software-Anteile an der Börse XETRA war der 21.03.2000. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer ATOSS Software-Aktie auf 31,50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at