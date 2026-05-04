ATOSS Software Aktie
WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400
|Profitable ATOSS Software-Anlage?
|
04.05.2026 10:03:41
TecDAX-Papier ATOSS Software-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ATOSS Software-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem ATOSS Software-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs des ATOSS Software-Papiers betrug an diesem Tag 16,90 EUR. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die ATOSS Software-Aktie investiert hat, hat nun 5,916 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des ATOSS Software-Papiers auf 79,20 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 468,57 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +368,57 Prozent.
Zuletzt ergab sich für ATOSS Software eine Börsenbewertung in Höhe von 1,26 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des ATOSS Software-Papiers fand am 21.03.2000 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des ATOSS Software-Anteils belief sich damals auf 31,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ATOSS Software AG
Analysen zu ATOSS Software AG
|01.05.26
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.04.26
|ATOSS Software Buy
|Warburg Research
|27.04.26
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|24.04.26
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.05.26
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.04.26
|ATOSS Software Buy
|Warburg Research
|27.04.26
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|24.04.26
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.05.26
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.04.26
|ATOSS Software Buy
|Warburg Research
|27.04.26
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|24.04.26
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.05.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.04.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|ATOSS Software AG
|77,60
|-2,02%