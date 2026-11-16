ATOSS Software Aktie

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WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400

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Profitable ATOSS Software-Investition? 16.11.2026 10:03:29

TecDAX-Papier ATOSS Software-Aktie: So viel hätte eine Investition in ATOSS Software von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in ATOSS Software-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades ATOSS Software-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 14,50 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die ATOSS Software-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 68,977 ATOSS Software-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 6 049,32 EUR, da sich der Wert einer ATOSS Software-Aktie am 13.11.2026 auf 87,70 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 504,93 Prozent.

Jüngst verzeichnete ATOSS Software eine Marktkapitalisierung von 1,39 Mrd. Euro. Am 21.03.2000 wagte die ATOSS Software-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Die ATOSS Software-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 31,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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