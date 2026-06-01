TecDAX-Papier ATOSS Software-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ATOSS Software-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ATOSS Software-Aktie Investoren gebracht.

Vor 10 Jahren wurde die ATOSS Software-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 16,89 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 59,198 ATOSS Software-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 4 558,24 EUR, da sich der Wert eines ATOSS Software-Papiers am 29.05.2026 auf 77,00 EUR belief. Damit wäre die Investition 355,82 Prozent mehr wert.

Der Marktwert von ATOSS Software betrug jüngst 1,22 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der ATOSS Software-Anteile an der Börse XETRA war der 21.03.2000. Das ATOSS Software-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 31,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at