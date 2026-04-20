ATOSS Software Aktie
WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400
|ATOSS Software-Investmentbeispiel
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20.04.2026 10:03:41
TecDAX-Papier ATOSS Software-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ATOSS Software-Investment von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades ATOSS Software-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war das ATOSS Software-Papier an diesem Tag 84,60 EUR wert. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 EUR in die ATOSS Software-Aktie investierten, hätten nun 11,820 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 82,50 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 975,18 EUR wert. Mit einer Performance von -2,48 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
ATOSS Software erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,31 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der ATOSS Software-Papiere fand am 21.03.2000 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines ATOSS Software-Papiers auf 31,50 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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