ATOSS Software Aktie

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WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400

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ATOSS Software-Investmentbeispiel 20.04.2026 10:03:41

TecDAX-Papier ATOSS Software-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ATOSS Software-Investment von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in ATOSS Software-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades ATOSS Software-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war das ATOSS Software-Papier an diesem Tag 84,60 EUR wert. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 EUR in die ATOSS Software-Aktie investierten, hätten nun 11,820 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 82,50 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 975,18 EUR wert. Mit einer Performance von -2,48 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

ATOSS Software erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,31 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der ATOSS Software-Papiere fand am 21.03.2000 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines ATOSS Software-Papiers auf 31,50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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