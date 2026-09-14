TecDAX-Papier ATOSS Software-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ATOSS Software-Investment von vor 5 Jahren verloren

Wer vor Jahren in ATOSS Software-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vor 5 Jahren wurde das ATOSS Software-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des ATOSS Software-Papiers betrug an diesem Tag 91,70 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 10,905 ATOSS Software-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 11.09.2026 972,74 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 89,20 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 2,73 Prozent eingebüßt.

Jüngst verzeichnete ATOSS Software eine Marktkapitalisierung von 1,42 Mrd. Euro. Die ATOSS Software-Aktie wurde am 21.03.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des ATOSS Software-Papiers belief sich damals auf 31,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at