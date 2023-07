TecDAX-Papier ATOSS Software-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen ATOSS Software-Investment verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die ATOSS Software-Aktie Anlegern gebracht.

ATOSS Software-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 108,00 EUR wert. Bei einem ATOSS Software-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,259 ATOSS Software-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.07.2023 gerechnet (211,00 EUR), wäre das Investment nun 1 953,70 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 95,37 Prozent.

ATOSS Software wurde am Markt mit 1,68 Mrd. Euro bewertet. Der erste Handelstag der ATOSS Software-Anteile an der Börse XETRA war der 21.03.2000. Der Erstkurs der ATOSS Software-Aktie belief sich damals auf 31,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at