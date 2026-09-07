TecDAX-Papier ATOSS Software-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ATOSS Software von vor 3 Jahren verloren

Das ATOSS Software-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren ATOSS Software-Anteile an diesem Tag 110,00 EUR wert. Bei einem ATOSS Software-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,909 ATOSS Software-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der ATOSS Software-Aktie auf 98,20 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 89,27 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 10,73 Prozent verringert.

ATOSS Software wurde am Markt mit 1,56 Mrd. Euro bewertet. Der erste Handelstag der ATOSS Software-Aktie an der Börse XETRA war der 21.03.2000. Der Erstkurs der ATOSS Software-Aktie lag beim Börsengang bei 31,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at