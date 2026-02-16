ATOSS Software Aktie

WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400

Langfristige Performance 16.02.2026 10:03:48

TecDAX-Papier ATOSS Software-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ATOSS Software von vor einem Jahr verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in ATOSS Software-Aktien verlieren können.

ATOSS Software-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 117,00 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die ATOSS Software-Aktie investiert, befänden sich nun 8,547 ATOSS Software-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.02.2026 730,77 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 85,50 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 26,92 Prozent.

Jüngst verzeichnete ATOSS Software eine Marktkapitalisierung von 1,36 Mrd. Euro. Am 21.03.2000 fand der erste Handelstag des ATOSS Software-Papiers an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des ATOSS Software-Anteils belief sich damals auf 31,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

10.02.26 ATOSS Software Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.02.26 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
02.02.26 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
02.02.26 ATOSS Software Buy Warburg Research
02.02.26 ATOSS Software Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
