TecDAX-Papier ATOSS Software-Aktie: So viel Verlust hätte ein ATOSS Software-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die ATOSS Software-Aktie Investoren gebracht.

ATOSS Software-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 93,10 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die ATOSS Software-Aktie investiert hätte, hätte er nun 10,741 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 19.06.2026 auf 70,50 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 757,25 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 24,27 Prozent.

Zuletzt ergab sich für ATOSS Software eine Börsenbewertung in Höhe von 1,12 Mrd. Euro. Die ATOSS Software-Aktie wurde am 21.03.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines ATOSS Software-Anteils lag damals bei 31,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at