ATOSS Software Aktie
WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400
|ATOSS Software-Anlage unter der Lupe
|
03.08.2026 10:03:45
TecDAX-Papier ATOSS Software-Aktie: So viel Verlust hätte ein ATOSS Software-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades ATOSS Software-Anteilen via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das ATOSS Software-Papier bei 116,40 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 8,591 ATOSS Software-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des ATOSS Software-Papiers auf 84,20 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 723,37 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 27,66 Prozent.
ATOSS Software erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,34 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der ATOSS Software-Aktie fand am 21.03.2000 an der Börse XETRA statt. Ein ATOSS Software-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 31,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ATOSS Software AG
|
12:26
|XETRA-Handel: So entwickelt sich der SDAX am Mittag (finanzen.at)
|
10:03
|TecDAX-Papier ATOSS Software-Aktie: So viel Verlust hätte ein ATOSS Software-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
31.07.26
|XETRA-Handel: TecDAX präsentiert sich zum Start des Freitagshandels fester (finanzen.at)
|
31.07.26
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX notiert zum Start des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
|
30.07.26
|Börse Frankfurt in Rot: TecDAX verliert zum Start (finanzen.at)
|
30.07.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
28.07.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Dienstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
28.07.26
|Pluszeichen in Frankfurt: Anleger lassen SDAX zum Ende des Dienstagshandels steigen (finanzen.at)
Analysen zu ATOSS Software AG
|27.07.26
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.26
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|ATOSS Software Buy
|Warburg Research
|27.07.26
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.26
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|ATOSS Software Buy
|Warburg Research
|27.07.26
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.26
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|ATOSS Software Buy
|Warburg Research
|27.11.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.05.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.04.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|ATOSS Software AG
|87,50
|4,42%