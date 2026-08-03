ATOSS Software Aktie

ATOSS Software für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400

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ATOSS Software-Anlage unter der Lupe 03.08.2026 10:03:45

TecDAX-Papier ATOSS Software-Aktie: So viel Verlust hätte ein ATOSS Software-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die ATOSS Software-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades ATOSS Software-Anteilen via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das ATOSS Software-Papier bei 116,40 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 8,591 ATOSS Software-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des ATOSS Software-Papiers auf 84,20 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 723,37 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 27,66 Prozent.

ATOSS Software erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,34 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der ATOSS Software-Aktie fand am 21.03.2000 an der Börse XETRA statt. Ein ATOSS Software-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 31,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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27.07.26 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
27.07.26 ATOSS Software Buy Jefferies & Company Inc.
27.07.26 ATOSS Software Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.07.26 ATOSS Software Buy Jefferies & Company Inc.
24.07.26 ATOSS Software Buy Warburg Research
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Aktien in diesem Artikel

ATOSS Software AG 87,50 4,42% ATOSS Software AG

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