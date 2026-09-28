ATOSS Software Aktie

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WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400

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Rentable ATOSS Software-Investition? 28.09.2026 10:03:45

TecDAX-Papier ATOSS Software-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ATOSS Software von vor einem Jahr bedeutet

Wer vor Jahren in ATOSS Software eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem ATOSS Software-Papier statt. Der Schlusskurs des ATOSS Software-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 105,60 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,947 ATOSS Software-Papiere. Die gehaltenen ATOSS Software-Aktien wären am 25.09.2026 78,60 EUR wert, da der Schlussstand 83,00 EUR betrug. Aus 100 EUR wurden somit 78,60 EUR, was einer negativen Performance von 21,40 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von ATOSS Software belief sich jüngst auf 1,32 Mrd. Euro. ATOSS Software-Anteile wurde am 21.03.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines ATOSS Software-Anteils bei 31,50 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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25.09.26 ATOSS Software Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.09.26 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
21.09.26 ATOSS Software Neutral UBS AG
04.09.26 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
07.08.26 ATOSS Software Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Aktien in diesem Artikel

ATOSS Software AG 82,20 -1,32% ATOSS Software AG

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