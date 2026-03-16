TecDAX-Papier ATOSS Software-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in ATOSS Software von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der ATOSS Software-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 122,80 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die ATOSS Software-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 81,433 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 6 848,53 EUR, da sich der Wert eines ATOSS Software-Papiers am 13.03.2026 auf 84,10 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 31,51 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete ATOSS Software eine Marktkapitalisierung von 1,34 Mrd. Euro. Das ATOSS Software-Papier wurde am 21.03.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines ATOSS Software-Anteils bei 31,50 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at