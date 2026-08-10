ATOSS Software Aktie

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WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400

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Frühe Anlage 10.08.2026 10:03:54

TecDAX-Papier ATOSS Software-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in ATOSS Software von vor 3 Jahren angefallen

Wer vor Jahren in ATOSS Software eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades ATOSS Software-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 111,00 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 90,090 ATOSS Software-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 07.08.2026 8 027,03 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 89,10 EUR belief. Aus 10 000 EUR wurden somit 8 027,03 EUR, was einer negativen Performance von 19,73 Prozent entspricht.

ATOSS Software erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,42 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der ATOSS Software-Anteile an der Börse XETRA war der 21.03.2000. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer ATOSS Software-Aktie auf 31,50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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