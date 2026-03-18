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Bechtle Aktie

Bechtle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703

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Rentabler Bechtle-Einstieg? 18.03.2026 10:04:50

TecDAX-Papier Bechtle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bechtle von vor 10 Jahren abgeworfen

TecDAX-Papier Bechtle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bechtle von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Bechtle gewesen.

Bechtle-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 14,17 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Bechtle-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,060 Bechtle-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Bechtle-Papiers auf 30,52 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 215,46 EUR wert. Damit wäre die Investition um 115,46 Prozent gestiegen.

Zuletzt verbuchte Bechtle einen Börsenwert von 3,85 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Bechtle-Anteils fand am 30.03.2000 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Bechtle-Anteils belief sich damals auf 30,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Bechtle AG

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