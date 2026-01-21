Bechtle Aktie

WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703

WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703

Rentabler Bechtle-Einstieg? 21.01.2026 10:04:21

TecDAX-Papier Bechtle-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bechtle von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Bechtle-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde die Bechtle-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 12,97 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Bechtle-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 77,101 Bechtle-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 20.01.2026 3 266,00 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 42,36 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 226,60 Prozent gesteigert.

Bechtle war somit zuletzt am Markt 5,45 Mrd. Euro wert. Das Bechtle-Papier wurde am 30.03.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines Bechtle-Anteils bei 30,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

