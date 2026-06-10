Bechtle Aktie
WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703
|Bechtle-Anlage
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10.06.2026 10:04:15
TecDAX-Papier Bechtle-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bechtle-Investment von vor 10 Jahren verdient
Bechtle-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 16,34 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 6,121 Bechtle-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 09.06.2026 auf 31,54 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 193,04 EUR wert. Damit wäre die Investition um 93,04 Prozent gestiegen.
Bechtle war somit zuletzt am Markt 4,14 Mrd. Euro wert. Am 30.03.2000 wurden Bechtle-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der Bechtle-Aktie lag damals bei 30,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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