Bechtle Aktie
WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703
|Bechtle-Investmentbeispiel
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08.04.2026 10:03:55
TecDAX-Papier Bechtle-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bechtle-Investment von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem Bechtle-Papier statt. Diesen Tag beendete das Bechtle-Papier bei 54,87 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Bechtle-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,823 Bechtle-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 53,69 EUR, da sich der Wert einer Bechtle-Aktie am 07.04.2026 auf 29,46 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 46,31 Prozent vermindert.
Am Markt war Bechtle jüngst 3,71 Mrd. Euro wert. Das Bechtle-IPO fand am 30.03.2000 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Bechtle-Anteils belief sich damals auf 30,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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