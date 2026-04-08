Bechtle Aktie

Bechtle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703

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Bechtle-Investmentbeispiel 08.04.2026 10:03:55

TecDAX-Papier Bechtle-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bechtle-Investment von vor 5 Jahren verloren

TecDAX-Papier Bechtle-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bechtle-Investment von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Bechtle-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem Bechtle-Papier statt. Diesen Tag beendete das Bechtle-Papier bei 54,87 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Bechtle-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,823 Bechtle-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 53,69 EUR, da sich der Wert einer Bechtle-Aktie am 07.04.2026 auf 29,46 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 46,31 Prozent vermindert.

Am Markt war Bechtle jüngst 3,71 Mrd. Euro wert. Das Bechtle-IPO fand am 30.03.2000 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Bechtle-Anteils belief sich damals auf 30,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Bechtle AG

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