TecDAX-Papier Bechtle-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bechtle-Investment von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in Bechtle-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das Bechtle-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Bechtle-Papiers betrug an diesem Tag 31,10 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 321,543 Bechtle-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 30.12.2025 14 045,02 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 43,68 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 40,45 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Bechtle eine Marktkapitalisierung von 5,47 Mrd. Euro. Die Bechtle-Aktie wurde am 30.03.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des Bechtle-Papiers belief sich damals auf 30,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at