TecDAX-Papier Bechtle-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bechtle von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Bechtle-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Bechtle-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 57,33 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Bechtle-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,744 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 77,37 EUR, da sich der Wert eines Bechtle-Papiers am 13.01.2026 auf 44,36 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 22,63 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Bechtle bezifferte sich zuletzt auf 5,47 Mrd. Euro. Das Bechtle-IPO fand am 30.03.2000 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Bechtle-Aktie auf 30,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at