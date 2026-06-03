Bechtle Aktie
WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703
|Profitabler Bechtle-Einstieg?
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03.06.2026 10:03:41
TecDAX-Papier Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bechtle-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Bechtle-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 51,02 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Bechtle-Papier investiert hätte, befänden sich nun 196,014 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 601,76 EUR, da sich der Wert eines Bechtle-Papiers am 02.06.2026 auf 33,68 EUR belief. Aus 10 000 EUR wurden somit 6 601,76 EUR, was einer negativen Performance von 33,98 Prozent entspricht.
Insgesamt war Bechtle zuletzt 4,28 Mrd. Euro wert. Am 30.03.2000 fand der erste Handelstag der Bechtle-Aktie an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines Bechtle-Anteils lag damals bei 30,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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