TecDAX-Papier Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bechtle-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Bechtle-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Bechtle-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 51,02 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Bechtle-Papier investiert hätte, befänden sich nun 196,014 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 601,76 EUR, da sich der Wert eines Bechtle-Papiers am 02.06.2026 auf 33,68 EUR belief. Aus 10 000 EUR wurden somit 6 601,76 EUR, was einer negativen Performance von 33,98 Prozent entspricht.

Insgesamt war Bechtle zuletzt 4,28 Mrd. Euro wert. Am 30.03.2000 fand der erste Handelstag der Bechtle-Aktie an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines Bechtle-Anteils lag damals bei 30,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at