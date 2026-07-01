Bechtle Aktie

Bechtle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703

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Lohnende Bechtle-Investition? 01.07.2026 10:04:13

TecDAX-Papier Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bechtle-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

TecDAX-Papier Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bechtle-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Bechtle-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der Bechtle-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 52,02 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,922 Bechtle-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 59,56 EUR, da sich der Wert eines Bechtle-Anteils am 30.06.2026 auf 30,98 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 40,44 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Bechtle belief sich zuletzt auf 3,93 Mrd. Euro. Am 30.03.2000 fand der erste Handelstag der Bechtle-Aktie an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der Bechtle-Aktie wurde der Erstkurs mit 30,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Bechtle AG

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