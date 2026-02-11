Bechtle Aktie

WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703

Rentables Bechtle-Investment? 11.02.2026 10:04:06

TecDAX-Papier Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bechtle-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Bechtle-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Bechtle-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 57,13 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 17,503 Bechtle-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 10.02.2026 auf 36,24 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 634,31 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 36,57 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Bechtle eine Börsenbewertung in Höhe von 4,56 Mrd. Euro. Der Bechtle-Börsengang fand am 30.03.2000 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Bechtle-Anteils belief sich damals auf 30,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

