Bechtle Aktie

Bechtle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703

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Lohnende Bechtle-Investition? 22.04.2026 10:03:49

TecDAX-Papier Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte eine Bechtle-Investition von vor einem Jahr eingebracht

TecDAX-Papier Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte eine Bechtle-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Bechtle-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit Bechtle-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Bechtle-Aktie an diesem Tag 35,14 EUR wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Bechtle-Aktie investierten, hätten nun 284,576 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 21.04.2026 auf 31,06 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 838,93 EUR wert. Damit wäre die Investition 11,61 Prozent weniger wert.

Die Marktkapitalisierung von Bechtle belief sich zuletzt auf 3,91 Mrd. Euro. Das Bechtle-Papier wurde am 30.03.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines Bechtle-Anteils bei 30,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Bechtle AG

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