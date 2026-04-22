TecDAX-Papier Bechtle-Aktie: So viel Verlust hätte eine Bechtle-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Bechtle-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit Bechtle-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Bechtle-Aktie an diesem Tag 35,14 EUR wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Bechtle-Aktie investierten, hätten nun 284,576 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 21.04.2026 auf 31,06 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 838,93 EUR wert. Damit wäre die Investition 11,61 Prozent weniger wert.

Die Marktkapitalisierung von Bechtle belief sich zuletzt auf 3,91 Mrd. Euro. Das Bechtle-Papier wurde am 30.03.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines Bechtle-Anteils bei 30,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at