TecDAX-Papier Bechtle-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem frühen Investment in Bechtle angefallen

Vor Jahren in Bechtle eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Am 23.08.2020 wurde die Bechtle-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 54,43 EUR. Wer vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Bechtle-Aktie investiert hat, hat nun 18,371 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.08.2023 gerechnet (43,71 EUR), wäre die Investition nun 803,00 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 19,70 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Bechtle bezifferte sich zuletzt auf 5,50 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Bechtle-Aktie an der Börse XETRA war der 30.03.2000. Ihren ersten Handelstag begann die Bechtle-Aktie bei 30,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

