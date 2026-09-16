CANCOM Aktie
WKN: 541910 / ISIN: DE0005419105
|CANCOM SE-Investmentbeispiel
|
16.09.2026 10:03:41
TecDAX-Papier CANCOM SE-Aktie: Hätte sich ein Investment in CANCOM SE vor einem Jahr nun bezahlt gemacht?
Am 16.09.2025 wurde das CANCOM SE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das CANCOM SE-Papier an diesem Tag 23,10 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 432,900 CANCOM SE-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der CANCOM SE-Aktie auf 22,95 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 935,06 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 0,65 Prozent verkleinert.
CANCOM SE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 631,45 Mio. Euro. Das CANCOM SE-Papier wurde am 16.09.1999 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines CANCOM SE-Anteils bei 6,98 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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