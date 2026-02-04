CANCOM Aktie
WKN: 541910 / ISIN: DE0005419105
|Profitable CANCOM SE-Anlage?
|
04.02.2026 10:04:58
TecDAX-Papier CANCOM SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CANCOM SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurde das CANCOM SE-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 24,82 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die CANCOM SE-Aktie investiert hätte, hätte er nun 4,029 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 109,99 EUR, da sich der Wert eines CANCOM SE-Papiers am 03.02.2026 auf 27,30 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 9,99 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von CANCOM SE belief sich jüngst auf 896,61 Mio. Euro. Die CANCOM SE-Aktie ging am 16.09.1999 an die Börse XETRA. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer CANCOM SE-Aktie auf 6,98 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
