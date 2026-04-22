TecDAX-Papier CANCOM SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CANCOM SE von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in CANCOM SE-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der CANCOM SE-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 21,95 EUR wert. Bei einem CANCOM SE-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 455,685 CANCOM SE-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 26,70 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 12 166,78 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 21,67 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von CANCOM SE belief sich jüngst auf 799,86 Mio. Euro. Am 16.09.1999 fand der erste Handelstag der CANCOM SE-Aktie an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die CANCOM SE-Aktie bei 6,98 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at