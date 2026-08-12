CANCOM Aktie

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WKN: 541910 / ISIN: DE0005419105

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Profitabler CANCOM SE-Einstieg? 12.08.2026 10:04:01

TecDAX-Papier CANCOM SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in CANCOM SE von vor 10 Jahren abgeworfen

TecDAX-Papier CANCOM SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in CANCOM SE von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in CANCOM SE eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit CANCOM SE-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 21,90 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in CANCOM SE-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,566 CANCOM SE-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 102,97 EUR, da sich der Wert eines CANCOM SE-Papiers am 11.08.2026 auf 22,55 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 2,97 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von CANCOM SE belief sich zuletzt auf 666,07 Mio. Euro. Am 16.09.1999 wurden CANCOM SE-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der CANCOM SE-Aktie bei 6,98 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Cancom SE

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