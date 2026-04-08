TecDAX-Papier CANCOM SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in CANCOM SE von vor 3 Jahren gekostet

So viel hätten Anleger mit einem frühen CANCOM SE-Investment verlieren können.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit CANCOM SE-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die CANCOM SE-Anteile bei 29,64 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3,374 CANCOM SE-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 84,35 EUR, da sich der Wert eines CANCOM SE-Papiers am 07.04.2026 auf 25,00 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 15,65 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von CANCOM SE belief sich zuletzt auf 767,87 Mio. Euro. Die CANCOM SE-Aktie wurde am 16.09.1999 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des CANCOM SE-Papiers lag damals bei 6,98 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at